Fuat Oktay: Saldırıların üstesinden gelinmiştir
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin verdiği dinamizmle, ekonomik saldırıların tamamen üstesinden gelinmiştir." dedi. 'Libya'da, Kıbrıs'ta ne işiniz var?' diye soranlara sesleniyorum diyen Oktay, "Bize karşı oynanan oyunları yıkmak, bu oyunları bozmak üzere oradayız." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin verdiği dinamizmle, ekonomik saldırıların tamamen üstesinden gelinmiştir." dedi.
Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Ekonomide 2019'da dengelenmenin ve disiplinin sağlandığını, 2020'de yeni bir şahlanış dönemine geçileceğini bildirdi.
"BU OYUNLARI BOZMAK ÜZERE ORADAYIZ"
(Libya'da, Kıbrıs'ta ne işiniz var) diye soranlara sesleniyorum. Bize karşı oynanan oyunları yıkmak, bu oyunları bozmak üzere oradayız.
Türkiye'siz herhangi bir planın bölgede başarılı olma şansı asla ve asla yoktur. Kim olursa olsun.
Libya'yla olan anlaşma ile bizi karaya hapsetme oyununu bozduk.
ABD'YE F-35 TEPKİSİ
F-35 ile S-400'ün ne alakası var. F-35 İsrail'de uçtuğunda bölgeden teknolojisi çalınmıyor da Türkiye'de uçtuğunda mı teknolojisi çalınıyor?
Türkiye kendi milli uçağını yapacak.
Ayrıntılar geliyor...
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