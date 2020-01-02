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02.01.2020

Başkan Erdoğan'dan Şehir ve Güvenlik Sempozyumu'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şehir ve Güvenlik Sempozyumu'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan konuşmasında, "Şehir kavramının insanlık tarihinde çok önemli bir yeri var. Bizim medeniyetimizde şehir, cennet tasavvurunun bir parçasıdır. Site kültürü bizim kültürümüz değil. Ama maalesef şu an bir site kültürü ülkemizde egemen olmaya başladı." dedi.

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