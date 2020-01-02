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Başkan Erdoğan, Trump ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.01.2020 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020
BAŞKAN ERDOĞAN, TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan , ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmede, Libya ve Suriye'deki son durum ile bölgesel gelişmeler ele alındı

Başkan , ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye'deki son durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan, Irak'ta Amerikan güvenlik birimlerini hedef alan eylemleri endişe ve üzüntüyle takip ettiklerini belirterek ABD Büyükelçiliğine yönelik eylemlerin sona ermesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Bölgesel meselelerinin çözümünde diplomasinin önemini vurgulayan Erdoğan ve Trump, ikili ilişkilerde ise birlikte kazanmak için iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü BAŞKAN ERDOĞAN, ABD BAŞKANI TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ

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