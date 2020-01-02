Fuat Oktay: "Umuyorum ki gerekli mesajı alırlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Libya Tezkeresi ile bölgede oynanan oyunları bozmaya, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğiz. Umuyorum ki tezkerenin kabulü ile Libya'da saldırgan tutumlarını sürdürenler gerekli mesajı alırlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Libya Tezkeresi ile bölgede oynanan oyunları bozmaya, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğiz. Umuyorum ki tezkerenin kabulü ile Libya'da saldırgan tutumlarını sürdürenler gerekli mesajı alırlar." dedi.

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