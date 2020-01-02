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Fuat Oktay: "Umuyorum ki gerekli mesajı alırlar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.01.2020 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020
FUAT OKTAY: UMUYORUM Kİ GEREKLİ MESAJI ALIRLAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , "Libya Tezkeresi ile bölgede oynanan oyunları bozmaya, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğiz. Umuyorum ki tezkerenin kabulü ile Libya'da saldırgan tutumlarını sürdürenler gerekli mesajı alırlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , "Libya Tezkeresi ile bölgede oynanan oyunları bozmaya, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğiz. Umuyorum ki tezkerenin kabulü ile Libya'da saldırgan tutumlarını sürdürenler gerekli mesajı alırlar." dedi.

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