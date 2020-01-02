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02.01.2020

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmede, Libya ve Suriye'deki son durum ile bölgesel gelişmeler ele alındı. Detayları A Haber Muhabiri Lamia Ayhan aktardı...

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