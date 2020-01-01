Bakan Kurum'dan flaş termik santral açıklaması
13 termik santralle ilgili alınan kararları açıklayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Tesislerin bir kısmı çevre yatırımlarını tamamlamadı" dedi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkan satır başları:
5 termik santral tamamen, 1 termik santral kısmi kapatıldı.
6 santralde mühürleme işlemleri tamamlandı.
Kapatılan termik santrallerin yönetimleri, gerekli çevresel yatırımları tamamlamadıkları sürece faaliyete geçmelerine izin verilmeyecek.
7 termik santralden 4'üne geçici faaliyet belgesi verildi, 3 santralin ise gerekli çevre izinlerini aldı.
Geçici faaliyet belgesi verdiğimiz santraller Bursa Orhaneli, Muğla Yatağan, Kahramanmaraş Afşin B ve Ankara Çayırhan termik santralleridir. Mevzuat gereğince 6 ay içerisinde çevre izin ve lisans belgesi için Bakanlığımıza başvuru yapmak durumundalar.
Kahramanmaraş Afşin A, Kütahya Seyitömer, Kütahya Tunçbilek, Sivas Kangal ve Zonguldak Çatalağzı termik santralleri tamamen, Manisa Soma Termik Santrali ise kısmi olarak kapatılmıştır.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:
Elektrik sıkıntısı yaşanmaması için tüm önemler alındı. Kapanan santrallerin ortalama saatlik üretim gücü 1883 megavat. Bunu karşılayacak kadar rezerv kapasitemiz mevcut.
13 santralin 7'si elektrik üretimlerine devam edecek. Üretimin belli bir süre son bulması işleyişi engellemeyecek. Dolayısı ile burada herhangi bir arz sıkıntısı yaşamayacağız.
Bildiğiniz gibi bu piyasalar uzun süredir serbestleşti. Yüzde 20'si buradan %80'ni özel sektörden üretiyoruz. Yeni yapılan tesislerde çevre için herhangi bir sıkıntı yok. Diğer yapılan tesisler geçmişte yapılmış günümüz şartlarına uyumsuzluk yaratmıştı.
Kaynak çeşitliliğimiz günden güne artıyor. Böyle bir olayı 2000'lerin başında karşılaşsaydık. Kaç gün elektriksiz kalacağız bunu tartışıyor olurduk. Bugün böyle bir şey söz konusu değil. Bu sektöre girenler kurallara uymasını bekliyoruz.
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