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Eskişehir'de su kuyruğu! Geri sayım bu sefer zam için yapıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.01.2020 Güncelleme Tarihi: 01.01.2020
ZAM İÇİN GERİ SAYIM! UCUZ SU İÇİN ZAMANLA YARIŞTILAR

Eskişehir’de yeni yıl kutlamaları coşkulu bir kalabalıkla gerçekleştirilirken 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek olan su zammı nedeniyle birçok vatandaş su yükleme noktalarında kuyruk oluşturdu.

Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Eskişehir de yeni yıla coşkulu bir kalabalıkla girdi. Vatandaşlar İsmet İnönü caddesinde bulunan bir alışveriş merkezinde yeni yıl heyecanını yaşarken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Eskişehir'de su kuyruğu! Geri sayım bu sefer zam için yapıldı ESKİŞEHİR'DE SU KUYRUĞU! GERİ SAYIM BU SEFER ZAM İÇİN YAPILDI

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