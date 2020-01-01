Eskişehir'de su kuyruğu! Geri sayım bu sefer zam için yapıldı

Eskişehir’de yeni yıl kutlamaları coşkulu bir kalabalıkla gerçekleştirilirken 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek olan su zammı nedeniyle birçok vatandaş su yükleme noktalarında kuyruk oluşturdu.

Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Eskişehir de yeni yıla coşkulu bir kalabalıkla girdi. Vatandaşlar İsmet İnönü caddesinde bulunan bir alışveriş merkezinde yeni yıl heyecanını yaşarken, ortaya renkli görüntüler çıktı.