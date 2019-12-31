2020 Milli Piyango sorgulama! 31 Aralık Milli Piyango sonuçları bilet no sorgulama! Bilet numarasıyla Milli Piyango sorgula...

2020 Milli Piyango sorgulama! 31 Aralık yılbaşı özel çekilişi Milli Piyango sonuçları sorgulama işlemi vatandaşlar tarafından yapılıyor. Bilet numarasıyla Milli Piyango sorgulama işlemi milyonlarca kişi tarafından yapılıyor. Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon TL’lik büyük ikramiye sahibini buldu. Milli Piyango sonuçları bilet no sorgulama işlemi yapan vatandaşlar biletlerine ikramiye isabet edip etmediğini merak ediyor. İşte, 2020 Milli Piyango bilet sorgulama sayfası!

31 Aralık Milli Piyango sonuçları bilet no sorgulama… 2020 Milli Piyango sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bilet numarasıyla Milli Piyango sorgulama sayfası için meraklı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde heyecan dorukta… Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından bugün saat 15:00'te başlayan çekilişte büyük ikramiyeler ve amorti yapılan çekilişle belli oldu. Şans oyunu severler telefondan Milli Piyango sorgulama ve mpi.gov.tr adresinden Mili Piyango sorgulama işlemi yapıyor. İşte, 31 Aralık Milli Piyango sonuçları sorgulama…

İŞTE 80 MİLYON TL BÜYÜK İKRAMİYE KAZAN NUMARALAR - VİDEO

31 ARALIK MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

80 MİLYON TL KAZANAN NUMARA BELLİ OLDU

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31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon TL'lik çeyrek bilete isabet etti. Talihlilerin İzmir, Gaziantep, Bursa, İstanbul'dan olduğu açıklandı.

Yapılan çekiliş sonrasında amorti rakamları belli oldu. Amortiler 4 ve 8 olarak açıklandı.

8 MİLYON TL ÇEKİLİŞİ

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SORGULAMA EKRANI NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Piyango İdaresi çekilişi tamamladıktan sonra verileri elektronik ortama aktaracak. Bu sürenini 2-3 saat sürmesi bekleniyor. Çekiliş 21.00'da biteceğinden sorgulama ekranının saat 00.00'a kadar açılması bekleniyor.

ÇEKİLİŞ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişinin, idarenin Kızılay binası çekiliş salonunda saat 15.00'te başlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, "80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00-21.00 saatlerinde yapılacak." bilgisi paylaşılarak, basın mensuplarının saat 15.00'ten itibaren çekilişe katılarak ses ve görüntü alabileceği kaydedildi.

İKRAMİYELER NEREDEN ALINIR?

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar diğer bayiler ise son üç rakama ( son üç rakam dahil ) kadar isabet eden ikramiyeleri ödemek zorundadır.

Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler.

Sayısal oyunlar sistemi üzerinden üretilip satılan Milli Piyango biletlerinden oyun planına göre, ikramiye isabet eden biletler için bayi ikramiye limiti;

Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.

Çekilişte toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak.

Büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek.

1000 TL.'ye kadar (1000 TL. dahil) olan ikramiyeler bayi tarafından,

1000 TL. - 20.000 TL. arası ikramiyelerin ise ödemesi ihtiyaridir.

Yılbaşı çekilişi için bilet küpürlerine bakılmaksızın, talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000.- ( Bir milyon TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir.

MİLLİ PİYANGO 2,3,4,5 BİLENE NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırmaktadır.

MİLLİ PİYANGO TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR?

Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.

GEÇMİŞ YILLARDA BÜYÜK İKRAMİYE NE KADARDI?

Büyük ikramiye 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009'da 30 milyon lira, 2010'da 35 milyon lira, 2011'de 40 milyon lira, 2012'de 45 milyon lira, 2013 ve 2014'te 50 milyon lira, 2015'te 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Büyük ikramiye olarak 2016'da 60 milyon lira, 2017'de 61 milyon lira, geçen yıl ise 70 milyon lira verilmişti.

MİLLİ PİYANGO HAMİLİNE AİT OLMA NEDİR?

Milli Piyango hamiline ait olma demek bileti satın alan kişinin siz olduğunuzu Milli Piyango özel idaresine ispat etmek anlamı taşıyor. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin size çıkması halinde elinizde yer alan bilet ile gidip ikramiyenizi alabilirsiniz.