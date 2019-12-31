80 milyon TL nereye çıktı? Büyük ikramiye nereye çıktı? 2020 yılbaşı özel çekilişinin sonucu milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Büyük ikramiye hangi illere çıktı sorusuna da yanıt aranıyor. Peki, büyük ikramiye nereye çıktı? 2019 yılbaşında yapılan çekilişte 70 milyon TL değerindeki büyük ikramiye tam bilete isabet etmiş ve biletin sahibi ortaya çıkmamıştı. Böylelikle 70 milyon TL hazineye devretmişti. Peki, 2020 yılbaşında büyük ikramiye nereye çıktı? İşte detaylar…

Büyük ikramiye nereye, hangi illere çıktı? 80 milyon TL nereye çıktı? Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılan 2020 yılbaşı özel çekilişi nefes kesti. Türkiye'nin kilitlendiği çekilişte büyük ikramiyenin hangi illere çıktığı merak ediliyor. Peki, büyük ikramiye nereye, hangi illere çıktı? 80 milyon TL nereye çıktı? Geçtiğimiz yıl İstanbul Kadıköy'den bir talihli 70 milyon TL değerindeki ikramiyeyi kazanmış ancak yıl boyunca ikramiyeyi almamıştı. Böylelikle ikramiye hazineye devretmişti.

BÜYÜK İKRAMİYE NEREYE ÇIKTI?

80 milyon TL'lik büyük ikramiye henüz açıklanmadı. İkramiye açıklandığı takdirde hangi illere çıktığını sayfamızdan öğrenebilirsiniz.

70 MİLYON TL İÇİN SÜRE DOLDU!

Milli Piyango İdaresinin geçen yılki yılbaşı çekilişinin 70 milyon liralık büyük ikramiyesi için zaman aşımı süresi doldu. Talihli ortaya çıkmayınca 70 milyon liralık ikramiye Hazineye devredilmek üzere İdareye gelir kaydedildi.

Milli Piyango İdaresinin 2018'deki yılbaşı çekilişinin 70 milyon liralık büyük ikramiyesi, talihlinin ortaya çıkmaması üzerine zaman aşımına uğradı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce 31 Aralık 2018 akşamı gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye "7615536" numaralı tam bilete isabet etmişti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezi İstanbul-Kadıköy olarak açıklanmıştı.

Milli Piyango çekilişlerinde zaman aşımı süresi bir yıl olarak uygulanıyor. Aradan geçen bir yıla rağmen talihli ortaya çıkmadı ve ikramiye ödemesi yapılmadı. Kamuoyu bu süreçte talihliyi merak ederken, İdare de internet sitesine sayaç koyarak 70 milyon liralık biletin kalan zaman aşımı süresini gösterdi.

Bugün mesai bitimine kadar 70 milyon liralık bileti elinde tutan talihlinin İdareye başvurmaması üzerine, bir yıllık zaman aşımı süresi de dolmuş oldu.

MPİ DUYURDU

Milli Piyango İdaresinin internet sitesinden de konu, "70 Milyon TL İkramiyeli Milli Piyango Bileti Zaman Aşımına Uğramıştır" ifadesiyle duyuruldu.

Söz konusu ikramiye tutarı, Hazineye devredilmek üzere İdareye gelir kaydedildi. Söz konusu tutar, zaman aşımı süresinin sonuna kadar bir kamu bankasında ikramiye karşılık hesabında tutuluyordu.

Süresinde alınmayan ve zaman aşımına uğrayan ikramiye tutarları, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına aktarılıyor. Bu tutarlar, savunma sanayisi, çocuk esirgeme hizmetleri, Türkiye'nin tanıtımı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile olimpiyat oyunlarına hazırlık için kaynak olarak kullanılıyor.

2019 İKRAMİYESİNE NE OLDU?

Milli Piyango 2019 yılbaşı büyük ikramiyesi talihlisi aradan geçen bir yıl boyunca ortaya çıkmadı. Bu süre içinde çok sayıda dolandırıcı Milli Piyango İdaresi'ne telefon ederek şanslı biletin kendisinde olduğunu söyledi.

Birkaç 'talihli' de soluğu Milli Piyango binasında alarak 70 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi almaya çalıştı. Milli Piyango İdaresi ise gelen talihlilerin sahte olduğundan şüphelenerek büyük ikramiyeyi yargıya taşımıştı.

Milli Piyango İdaresi kendisine talihli gibi gelenlerin sahte biletle başvuru yaptığını gerekçe göstererek suç duyurusunda bulunmuştu.