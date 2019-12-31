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31.12.2019

Son dakika: Milli Piyango 2020 yılbaşı çekiliş sonucu! İşte büyük ikramiye 80 milyon TL kazanan o rakamlar ve amorti çıkan sayılar |Video

Milli Piyango 2020 yılbaşı çekiliş sonuçları canlı yayında belli oldu. İşte 80 milyon TL'lik büyük ödülü kazanan şanslı numaralar ve amorti çıkan sayılar. Milyonlarca vatandaşın hayallerini süslene Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı. Peki amorti hangi rakamlara çıktı? 80 milyon TL kazana rakamlar hangileri? İşte bilet sorgulama ekranı ve Milli Piyango çekiliş sonuçlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri...

Milli Piyango 2020 yılbaşı çekiliş sonuçları canlı yayında belli oldu. İşte 80 milyon TL'lik büyük ödülü kazanan şanslı numaralar ve amorti çıkan sayılar. Milyonlarca vatandaşın hayallerini süslene Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı. Peki amorti hangi rakamlara çıktı? 80 milyon TL kazana rakamlar hangileri?

İşte bilet sorgulama ekranı ve Milli Piyango çekiliş sonuçlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri...

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