PKK'lı teröristler Sema Farkin ve Beritan Avesta yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Van Mit Bölge Daire Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda Irak/Kandil’de faaliyet gösteren ve aranmakta olan Sema Farkin (K) (G.M.) ve Beritan AVESTA (K) (L.A.) isimli BTÖ mensupları yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Van Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla PKK'lı kadın teröristler 'Sema Fakrin' kod adlı G.M. ile 'Beritan Avesta' kod adlı L.A. sınır ötesi operasyonla yakalanarak Tükiye'ye getirildi.
TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK'lı teröristlere yönelik ortak operasyon düzenledi. Operasyonda Irak'ın Kandil bölgesinde faaliyet gösteren 'Sema Fakrin' kod adlı G.M. ile 'Beritan Avesta' kod adlı L.A., sınır ötesi operasyonla yakalanarak, Türkiye'ye getirildi. Van Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları süren 2 kadın teröristin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.
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