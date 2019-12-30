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Başkan Erdoğan: İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.12.2019 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI!

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kanal İstanbul ya Yap-İşlet-Devret'le yapacağız ya da milli bütçeyle yapacağız, Türkiye bunu yapmaya zaten kendisi de muktedirdir." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan buradaki açıklamasında, ""Kanal İstanbul ya Yap-İşlet-Devret'le yapacağız ya da milli bütçeyle yapacağız, Türkiye bunu yapmaya zaten kendisi de muktedirdir. Biz arttık isteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız. " dedi.

Başkan Erdoğan: İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız BAŞKAN ERDOĞAN: İSTESELER DE İSTEMESELER DE KANAL İSTANBUL'U YAPACAĞIZ

Başkan Erdoğan'ın Kanal İstanbul ile ilgili açıklamalar:

"KANAL İSTANBUL'U YAPACAĞIZ"

Kanal İstanbul'u ben İstanbullulara defaatle takdim ettim. Ne yazık ki hala anlamak istemeyenler var. Biz arttık isteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız. Dünyada 50'yi aşkın bu şekilde kanal var. Lüks olsun diye yapılmıyor. Kanal İstanbul'u yaparken inşallah 2 modern şehri de inşa edeceğiz.

İMKANLAR MEVCUT

Ya Yap İşlet Devret ile ya da milli bütçeden yapacağız. Yid bizim için daha iyi olur. Ama olmazsa milli bütçeyle yapacağız her ikisi için de elimezde imkanlar var."

Başkan Erdoğan’dan TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni’nde önemli açıklamalar BAŞKAN ERDOĞAN’DAN TÜBİTAK VE TÜBA BİLİM ÖDÜLLERİ TÖRENİ’NDE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
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