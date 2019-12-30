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İstanbul'da 'turuncu' alarm! Okulun çatısı uçtu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.12.2019 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019
İSTANBUL'DA 'TURUNCU' ALARM! OKULUN ÇATISI UÇTU

'Turuncu' alarmın verildiği İstanbul'da Beylikdüzü'nde bulunan Büyükşehir İlkokulunun çatısı fırtına nedeniyle okul bahçesine uçtu. Olay sırasında bahçede öğrenci bulunmaması olası bir faciayı önledi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin okul bahçesindeki çalışmaları sürüyor.

İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Büyükşehir İlkokulunun çatısı fırtına nedeniyle okul bahçesine uçtu. Olay sırasında bahçede öğrenci bulunmaması olası bir faciayı önledi.

İHA'nın haberine göre, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin okul bahçesindeki çalışmaları sürüyor.

Beylikdüzü'nde ilkokul çatısı uçtu BEYLİKDÜZÜ'NDE İLKOKUL ÇATISI UÇTU

Öte yandan Esenler'de de bir binanın çatısından düşen çatı malzemeleri nedeniyle sokakta park halindeki 4 araçta hasar oluştu.

AA'nın haberine göre, 4 katlı bir binanın çatı katından fırtına nedeniyle çatı malzemesi parçalar düştü. Düşen parçalar nedeniyle bir binadaki dairenin pencere camı kırıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmasını tamamlaması ve malzemelerin işçiler tarafından Esenler Belediyesine ait kamyonete yüklenerek götürülmesiyle sokak trafiğe açıldı.

İstanbul için Turuncu alarm: Fırtına yarın sabaha kadar etkili olacak İSTANBUL ALARM: FIRTINA YARIN SABAHA KADAR ETKİLİ OLACAK

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