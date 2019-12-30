İstanbul'da 'turuncu' alarm! Okulun çatısı uçtu
'Turuncu' alarmın verildiği İstanbul'da Beylikdüzü'nde bulunan Büyükşehir İlkokulunun çatısı fırtına nedeniyle okul bahçesine uçtu. Olay sırasında bahçede öğrenci bulunmaması olası bir faciayı önledi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin okul bahçesindeki çalışmaları sürüyor.
İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Büyükşehir İlkokulunun çatısı fırtına nedeniyle okul bahçesine uçtu. Olay sırasında bahçede öğrenci bulunmaması olası bir faciayı önledi.
İHA'nın haberine göre, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin okul bahçesindeki çalışmaları sürüyor.
Öte yandan Esenler'de de bir binanın çatısından düşen çatı malzemeleri nedeniyle sokakta park halindeki 4 araçta hasar oluştu.
AA'nın haberine göre, 4 katlı bir binanın çatı katından fırtına nedeniyle çatı malzemesi parçalar düştü. Düşen parçalar nedeniyle bir binadaki dairenin pencere camı kırıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmasını tamamlaması ve malzemelerin işçiler tarafından Esenler Belediyesine ait kamyonete yüklenerek götürülmesiyle sokak trafiğe açıldı.
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