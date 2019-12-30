PKK'dan kaçıp kurtulan Mekiye Kaya HDP gerçeğini anlattı: İkna odası bodrum katta
Geçtiğimiz hafta HDP önünde nöbet tutan ailesine kavuşan Mekiye Kaya, PKK’ya nasıl katıldığını anlattı. Okuldan iki arkadaşının kendisini HDP il binasına götürdüğünü belirten genç kız, “Bodrum katta ‘Mizgin’ kod adlı 40-45 yaşlarında, beyaz eşarp takan kadının yanına indik. Beni ikna edip 3 kişiyle Silopi’ye gönderdi. Oradan da botla Suriye’ye geçtik” diye konuştu.
Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Hüsniye Kaya'nın güvenlik güçlerine teslim olan kızı Mekiye Kaya PKK'ya HDP tarafından ikna edilerek götürüldüğünü söyledi.
Merkez Bağlar ilçesinden 14 yaşındayken 5 yıl önce dağa götürülen ve önceki hafta PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Mekiye, savcılıktaki ifadesinde terör örgütü PKK'ya katılışını, yaşadığı pişmanlığı ve örgütten nasıl kaçtığını tüm çıplaklığı ile anlattı.
HDP İL BİNASINDA İKNA EDİLDİ
Mekiye Kaya, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadesinde liseye başladığı ilk günlerde okuldaki iki öğrencinin sık sık kendisine PKK propagandası yaptığını ifade ederek, "2015 yılında defter ve kitaplarımı okulda bırakıp HDP il binasına götürüldüm. Gerçek ismini bilmediğim 40-45 yaşlarında 'Mizgin' kod adlı beyaz eşarp takan bir kadının yanına götürdüler. Bu kadın Diyarbakır HDP il binasının alt katında bulunuyordu. Örgüte katılmak isteyenlerin bu kadına götürüldüğünü anladım" diye konuştu.
SİLOPİ'DEN SURİYE'YE GÖTÜRÜLDÜ
Baskı üzerine örgüte katılmayı kabul ettiğini ifade eden Kaya, şunları söyledi:
"HDP il binasında bana örgüte katılmam için propaganda yapıldı. 'Mizgin' kod adlı kadın, beni örgüte götürmesi için iki erkek ve bir kadını çağırdı. Aynı akşam 21.00'de araçla Şırnak Silopi'ye gittik. Nehir kıyısına kadar yürüdük. Beraber geldiğimiz 3 kişi beni milise teslim etti. Botla Suriye tarafına geçtik. Beni teslim alan 2 kişi ile Derik kampına gittik."
HDP ÖNÜNDE 118'İNCİ GÜN
Çocukları HDP tarafından kandırılıp PKK'ya götürülen ailelerin evlat nöbetinde ise 118 gün geride kaldı. Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin bekleyişi devam ediyor.
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'e, Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer'e, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye'ye kavuşmasının ardından, evlat nöbetindeki ailelerin umudu daha da arttı. Yine çocuklarına seslenen anne-babalar, PKK'dan kaçıp güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısında bulundu. 118 gün değil, 118 yıl da geçse eylemlerinden vazgeçmeyeceklerini kaydeden aileler, evlatlarını almadan gitmeyeceklerini vurguladı.
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