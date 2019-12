CHP'li İzmit Belediyesi, o yardımı vatandaşa çok gördü

CHP'li Belediye Başkanı Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, belediye tarafından 437 aileye yapılan 100 liralık yardımı 'para yok' diyerek iptal etti. Bu karar vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet , belediyenin 437 yardıma muhtaç aileye her ay düzenli olarak dağıttığı 100 liralık 'İzmit Kart' uygulamasını 'para yok' diyerek iptal etti.Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, AK Parti İzmit Belediye Meclis Üyesi Muharrem Tutuş, kameralar karşısında sokak hayvanlarına mama dağıtan Hürriyet'in yeni dönemle birlikte yardıma muhtaç aileleri mağdur ettiğini söyledi. Tutuş, İzmit'te 437 ailenin aylık 100 TL kart yardımının neye göre iptal edildiğinin bir an önce açıklanması gerektiğini belirtti. Tutuş şunları anlattı: "İzmit Kart uygulamasından faydalanan ailelerle iletişim kurduk. Aylardır İzmit Belediyesi'nden yardım aldıklarını ancak bir anda yardımların kesildiklerini bizlere ilettiler.""Yardımların neden iptal edildiğini öğrenmek için İzmit Belediyesi'ne giden vatandaşlara ise AK Parti dönemi suçlanarak 'paramız yok' cevabı verildi. İhtiyaç sahibi aileler belediye kapısından kovuldu. Bu ailelerin her biri zor şartlar altında yaşamını sürdürüyor. Vatandaşı belediye kapısından geri çeviren CHP'li Başkan Hürriyet göreve geldiğinden bu yana festival, konser düzenlemekten de geri kalmıyor.""Bu insanlara bir yılda verilecek para birkaç saatlik konser ve festival için rahatlıkla harcanabiliyor. Oysa ki AK Parti döneminde ihtiyaç yok diye boş bırakılan belediye başkan yardımcılıkları ve müdürlük gibi onlarca koltuk doldurulurken para bulanların, kahvaltılık masrafına bile yetmeyen bu yardımı kesmemesi gerekirdi. Bu keyfi uygulamanın takipçisi olacağız."