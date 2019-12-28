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28.12.2019
PKK'dan kaçıp nöbet tutan ailesine kavuşan Mekiye Kaya, Kandil'de yaşananları A Haber'e anlattı
Diyarbakır'da HDP Diyarbakır İl Binası'nda nöbet tutan Hüsniye Kaya'nın, 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı, PKK'nın elinden kurtarıldı. 14 yaşında dağa kaçırılan kızı Mekiye Kaya'ya kavuşan anne Hüsniye ile baba Hüseyin Kaya, 5 yıllık hasretin ardından evlatlarıyla kucaklaştı. 5 yıl sonra ailesine kavuşan Mekiye Kaya, Kandil'de neler yaşandığını anlattı. Mekiye Kaya, "Annemi hep ağlarken gördüm dayanamadım. Hep kaçma planları yaptım. Kaçıp teslim oldum. Örgütün içinde çok fazla çocuk var. Çoğu 15 yaşında küçük." dedi. İşte Mekiye Kaya'nın Kandil'de neler yaşandığını anlattığı o anlar...
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