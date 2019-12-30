Adalar Belediyesi oy uğruna atları kendi gemisiyle taşıyıp ölüme sürükledi

İstanbul Adalar Belediyesi’nde yaşanan ve 115 atım itlaf edilmesiyle gündeme gelen ruam hastalığı vatandaşları derinden sarsmıştı. Adalar Belediyesi'nin yasağa rağmen geçen yıl kendi gemisiyle at girişine izin verdiği ortaya çıktı. Ruam hastalığı taşıyan atlar yüzlerce atın itlafına yol açtı.

İstanbul Büyükada'da ruam hastalığına yakalandığı için itlaf edilmek zorunda kalan at sayısı 115'e çıkarken, söz konusu atların CHP'li Adalar Belediyesi tarafından oy uğruna ölüme sürüklendiğini gösteren fotoğraf ortaya çıktı.

BELEDİYE ŞUÇA ORTAK OLDU

İddiaya göre, Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 2017'da adaya at giriş çıkışının yasaklanmasına ve adanın karantinaya alınmasına rağmen, Adalar Belediyesi 14 Haziran 2018'de 209 atın girişine göz yumdu ve bizzat kendi çıkartma gemisini vererek suça ortak oldu.

ATLAR ZAYIF VE BİTKİN

Bu sevkiyata kadar ruam hastalığına rastlanmayan adada bu tarihten sonra ruam tespit edildi. Belediyenin fayton sahipleri ve çalışanlarının oyunu almak uğruna bu suça alet olduğu ileri sürülürken, SABAH'ın ulaştığı o fotoğrafta sıkışık halde gemiye doldurulan atların zayıf ve bitkin olduğu rahatlıkla görüldü.

İBB ÖNÜNDE...

Adalar'da faytonlarda kullanılan ve halk arasında mankafa hastalığı olarak da bilinen 'Ruam' hastalığına yakalanan atların itlaf edilmesi hayvanseverlerin tepkisine yol açmış, itlaf kararını protesto eden hayvanseverler İBB önünde protesto kararı almıştı.