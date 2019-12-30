Marmara Adası elektrik kesintisi yaşanıyor! Hava şartları yüzünden bölgeye yardım gidemiyor
Balıkesir'in Marmara Adası'nda geminin denizin dibinde bulunan elektrik iletim kablolarına zarar vermesinin ardından oluşan arıza nedeniyle dün saat 15.00’ten itibaren adada elektrik kesintisi yaşanıyor. Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Türk Telekom’un da içinde bulunduğu bir grup ekibin hava şartları yüzünden bölgeye ulaşamadığını söyledi.
Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda dün saat 15.00 sıralarında Narlı'dan Marmara Adası'na denizin dibinden giden elektrik kablolarında bölgeden geçen bir geminin zarar vermesi neticesinde arıza meydana geldi. Bunun üzerine bölgede faaliyet gösteren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) ve belediye ekipleri, kabloların tamiri için çalışmalara başladı. Bölgede etkili olan fırtına nedeniyle ekipler zor anlar yaşarken, çalışmalardan henüz sonuç alınamadı.
"PATLAK OLDUĞU EKİPLERİMİZCE TESPİT EDİLMİŞTİR"
Konuyla ilgili Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, "Hizmet bölgemizde yer alan Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda yaşanan elektrik kesintisi bir geminin deniz altı kablolarına zarar vermesi ile meydana gelmiştir. Bunun üzerine bölgede kablo test aracı ve cihazlarla yapılan taramada karadan 6 bin 800 metre civarı uzaklıkta patlak olduğu ekiplerimizce tespit edilmiştir. Deniz altı hatlarda arıza giderme çalışmalarının aralıksız sürüyor ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle arızaya müdahale noktasında ekiplerimiz zorlanıyor. Bu sürede Marmara Adası'nda jeneratör kurma çalışmaları da başlamıştır" ifadelerine yer verildi. Öte yandan hava muhalefeti nedeniyle Erdek-Marmara-Avşa feribot seferlerinin iptal edildiği öğrenildi.
ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR
Deniz dibinden giden kablolardaki arızanın tamiri için Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) ve belediye ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. UEDAŞ Sistem İşletme Direktörü Volkan Çelik yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz kablo test işlemini yaptılar. Arıza 11 kilometrelik denizaltı kablosunun 6.8'inci kilometresinde, denizin de yaklaşık 80 metre derinliğinde tespit edildi. Hava koşullarına bağlı olarak, kablonun onarımı için bölgede hazırda bekletilen onarım gemisi, ilerleyen saatlerde arıza onarım çalışmalarına başlayacak" dedi.
BELEDİYE BAŞKANI AKSOY'DAN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunmak üzere Ahaber canlı yayınına katılan Marmara Adası Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Maalesef şu ana kadar elektrik verilemedi. Bunun en büyük nedeni havanın fırtınalı olması ve denizin aşırı derecede dalgalı olmasından dolayı feribot kaldıramıyoruz. Tüm ekipler adaya gelebilmek için feribot bekliyorlar fakat gemilerimiz maalesef kalkamıyor. Ama biz Marmara'da merkezde ve mahallelerimizde trafolara jenaratör koymak için bölgede bulunan arkadaşlarımızdan yardım istedik" ifadelerini kullandı.
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