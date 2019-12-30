Bakan Pekcan'dan flaş açıklamalar: 2019'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında...
Giriş Tarihi: 30.12.2019
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019'da kaçakçılıkla mücadele operasyonları kapsamında 8,7 ton uyuşturucu, 17 bin ton kaçak akaryakıt, 17,4 milyon paket kaçak sigara, 140 bin kaçak elektronik sigara yakalandığını duyurdu.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019 yılı kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, "Kaçakçılıkla mücadele kapsamında bu yıl uyuşturucu ve ticari eşya dahil, toplam 3,107 milyar liralık yakalama gerçekleştirdik." dedi.
"8,7 TON UYUŞTURUCU"
Pekcan, "2019'da 8,7 ton uyuşturucu, 17 bin ton kaçak akaryakıt, 17,4 milyon paket kaçak sigara, 140 bin kaçak elektronik sigara yakaladık." diye konuştu.
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