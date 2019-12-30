Putin’den Erdoğan’a yılbaşı tebriği
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Türkiye’nin katkılarıyla Suriye'de siyasi çözüm sürecinin başlatıldığını söyledi.Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi.
Erdoğan'ın yeni yılını kutlayan Putin, Rusya ve Türkiye'nin enerji ve askeri teknik iş birliği alanları da dahil olmak üzere karşılıklı yarar sağlayan stratejik projelerin uygulanmasında önemli başarılar elde ettiğini belirtti.
Putin, Rusya ve Türkiye arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi için yeni ve umut verici alanların belirlendiğini hatırlattı.
Suriye meselesinde Rusya ve Türkiye'nin ortak çalışmalarına da değinen Putin, mesajında "Moskova ve Ankara, Suriye'deki terörizme karşı mücadelede birlikte çalıştılar ve ortak çabalarla bu ülkede siyasi çözüm sürecinin başlatılmasına yardımcı oldular." ifadelerine yer verdi.
Ayrıca Putin, gelecek yıl Rusya ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 100. yılı olduğunu vurgulayarak, "Eminim, bu önemli yıldönümü ikili iş birliğin geliştirilmesinde yeni kazanımlar sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
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