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CHP'li Battal İlgezdi'den itiraf gibi açıklamalar! İmamoğlu'na ince gönderme...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.12.2019 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019
CHP'Lİ BAŞKANDAN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMALAR!

CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, belediyenin 5. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu için "Birbirine benzemeyen 3 siyasi partiyi bir arada tutuyor, 1 partiyi dışarıda tutuyor. Benim bildiğim bir kahraman var o da Kemal Kılıçdaroğlu " itirafında bulundu. İlgezdi ayrıca "CHP'li belediyeler sayesinde meyhanelerde oturuyorsunuz, AKP'li belediyelerde meyhane yok" dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde ana muhalefet partisi CHP, Kılıçdaroğlu liderliğinde "3 benzemez" partiyi bir araya getirmiş ve sadece AK Parti düşmanlığı üzerinden bir ittifak kurmuştu.

İLGEZDİ'DEN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA!

Ataşehir Belediyesi'nin 5. Olağan Kongresi'nde konuşan CHP'li belediye başkanı Battal İlgezdi, 31 Mart'taki benzemezler ittifakını adeta itiraf etti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na övgüler dizen İlgezdi, "Bir lider düşünün, birbirine benzemeyen 3 siyasi partiyi bir arada tutuyor, 1 partiyi dışarıda tutuyor ve Türkiye'de çok önemli illerde seçim alıyor" itirafında bulundu.

CHP'li Battal İlgezdi'den benzemezler ittifakı itirafı! CHP'Lİ BATTAL İLGEZDİ'DEN "BENZEMEZLER İTTİFAKI" İTİRAFI!

İMAMOĞLU'NA İNCE GÖNDERME!

İlgezdi, yerel seçim sonuçlarına göndermede bulunarak "Herkes ortada bir kahraman yaratmaya çalışıyor. Benim bildiğim bir kahraman var o da Kemal Kılıçdaroğlu" dedi.

Vizyonsuzluk ve hizmetsizlikte çığır açan CHP, her geçen gün yeni bir haberle şaşırtmaya devam ediyor. CHP'deki son bomba daha önce ismi birçok kez yolsuzluk skandalıyla anılan Battal İlgezdi'den geldi.

CHP'li Battal İlgezdi: CHP sayesinde meyhanelerde oturuyorsunuz CHP'Lİ BATTAL İLGEZDİ: CHP SAYESİNDE MEYHANELERDE OTURUYORSUNUZ

MEYHANE VARSA CHP SAYESİNDE!

CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, belediyenin olağan kongresinde yaptığı konuşmada "Sokaklarda yürüyorsan, akşam meyhanede oturuyorsan CHP'li belediye sayesinde. Buruyun gidin AKP'li belediyelere. Hiçbir yerde meyhane, kafe yok." dedi.

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