CHP'li Battal İlgezdi'den itiraf gibi açıklamalar! İmamoğlu'na ince gönderme...
CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, belediyenin 5. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu için "Birbirine benzemeyen 3 siyasi partiyi bir arada tutuyor, 1 partiyi dışarıda tutuyor. Benim bildiğim bir kahraman var o da Kemal Kılıçdaroğlu " itirafında bulundu. İlgezdi ayrıca "CHP'li belediyeler sayesinde meyhanelerde oturuyorsunuz, AKP'li belediyelerde meyhane yok" dedi.
31 Mart Yerel Seçimleri'nde ana muhalefet partisi CHP, Kılıçdaroğlu liderliğinde "3 benzemez" partiyi bir araya getirmiş ve sadece AK Parti düşmanlığı üzerinden bir ittifak kurmuştu.
İLGEZDİ'DEN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA!
Ataşehir Belediyesi'nin 5. Olağan Kongresi'nde konuşan CHP'li belediye başkanı Battal İlgezdi, 31 Mart'taki benzemezler ittifakını adeta itiraf etti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na övgüler dizen İlgezdi, "Bir lider düşünün, birbirine benzemeyen 3 siyasi partiyi bir arada tutuyor, 1 partiyi dışarıda tutuyor ve Türkiye'de çok önemli illerde seçim alıyor" itirafında bulundu.
İMAMOĞLU'NA İNCE GÖNDERME!
İlgezdi, yerel seçim sonuçlarına göndermede bulunarak "Herkes ortada bir kahraman yaratmaya çalışıyor. Benim bildiğim bir kahraman var o da Kemal Kılıçdaroğlu" dedi.
Vizyonsuzluk ve hizmetsizlikte çığır açan CHP, her geçen gün yeni bir haberle şaşırtmaya devam ediyor. CHP'deki son bomba daha önce ismi birçok kez yolsuzluk skandalıyla anılan Battal İlgezdi'den geldi.
MEYHANE VARSA CHP SAYESİNDE!
CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, belediyenin olağan kongresinde yaptığı konuşmada "Sokaklarda yürüyorsan, akşam meyhanede oturuyorsan CHP'li belediye sayesinde. Buruyun gidin AKP'li belediyelere. Hiçbir yerde meyhane, kafe yok." dedi.
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