CHP'li Battal İlgezdi: CHP sayesinde meyhanelerde oturuyorsunuz

CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Ataşehir 5. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada "Eğer bu sokaklarda yürüyorsan, akşam meyhanede oturuyorsan CHP sayesinde, AKP'li belediyelerde meyhane yok" dedi. Vizyonsuzluk ve hizmetsizlikte çığır açan CHP, her geçen gün yeni bir haberle şaşırtmaya devam ediyor. CHP'deki son bomba daha önce ismi birçok kez yolsuzluk skandalıyla anılan Battal İlgezdi'den geldi.



MEYHANE VARSA CHP SAYESİNDE!

CHP'li Ataşehür Belediye Başkanı Battal İlgezdi, belediyenin olağan kongresinde yaptığı konuşmada "Sokaklarda yürüyorsan, akşam meyhanede oturuyorsan CHP'li belediye sayesinde. Buruyun gidin AKP'li belediyelere. Hiçbir yerde meyhane, kafe yok." dedi.