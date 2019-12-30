Başkan Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, "Stratejik ortaklık ülkelerimiz arasındaki dostluğun, işbirliğinin yansımasıdır. Bu vesile ile Moldova'nın FETÖ ile mücadelemize, özellikle FETÖ iltisaklı kişilerin iadesinde verdiği desteğe teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İlişkilerimizin en önemli unsurlarından biri Moldova'nın kalkınma çabalarına destek vermek ve bir dayanışma içerisinde özellikle Türk yatırımcıların Moldova'daki girişimleri ve yatırımlarıdır. Yatırımcılarımız Moldova'ya henüz kurulma aşamasında güvenmiş ve altyapı çalışmalarını üstlenmiştir. Sorunların çözülmesiyle karşılıklı yatırımların daha da artacağı aşikardır. Son 16 yılda yüzde 850, 2019 yılının ilk 10 ayında ise yüzde 40 oranında artmıştır. Hala 1 milyar dolar hedefimizin gerisindedir.

"FETÖ OKULLARININ MAARİF VAKFI'NA DEVREDİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Stratejik ortaklık ülkelerimiz arasındaki dostluğun, işbirliğinin yansımasıdır. Bu vesile ile Moldova'nın FETÖ ile mücadelemize, özellikle FETÖ iltisaklı kişilerin iadesinde verdiği desteğe teşekkür ediyoruz. Ülkedeki FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini bekliyoruz. Güvenlik alanındaki işbirliğimiz tüm terör örgütleriyle mücadeleyi kapsıyor. Geçtiğimiz hafta ilgili kurumlarımızın çalışmaları sonucu DEAŞ zulmünü yaşayan Moldovalı annenin 2 çocuğuyla birlikte ülkesine kavuşmasını temin ettik. Dostum sayın Dodan'a ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi yönünde sergiledikleri irade için teşekkür ediyorum.

Dodon'un açıklamalarından satır başları:

Moldova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hükümeti Türkiye Cumhurbaşkanı'nın hükümetinin bizim stratejik ortağımız olduğuna inanıyoruz. 20 yıl içerisinde gerekli olan tüm kadroyu, çerçeveyi oluşturmayı başardık. Şu anda 72 anlaşmamız bulunmaktadır. Buna bugün de imzaladığımız 4 anlaşma ekleniyor. Ayrıca geçen hafta Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu tarafından sosyal korunma ve güvenliği konusunda önemli bir anlaşmanın onaylandığını belirtmek istiyorum. Tüm alanlarda işbirliğimiz mevcuttur. Sayın Erdoğan'ın belirtmiş olduğu gibi ticaret hacmimizin büyük bir artışı söz konusudur. Türkiye Cumhuriyeti'nin ticari ortakları arasında 7. sırada olduğumuzu belirtmek istiyorum. Türk yatırımcılara teşekkür ediyorum.

Şu anda bazı spor tesislerinin inşaatını bitirmek üzere olan şirketlere bunlar sadece başkentimiz için değil diğer bölgelerde Türk yatırımcıların desteğiyle gerçekleştirilmektedir. İnsani alanda işbirliğimizi gündeme getirmek istiyorum. Sayın Erdoğan'a kültür merkezinin açılışından ötürü teşekkür etmek istiyorum. Moldova'da Gagavuzca konuşan insanlarımız var. Bu alanda TİKA'ya teşekkür etmek istiyorum. Hem Gagavuzya bölgesinde hem Moldova'nın tamamında işbirliğimiz başka projelerle devam edecektir. 23 Aralık'ta özerklik konusundaki yasanın yıl dönümünü kutladık. Bu yasanın onaylanması ve 90'ların başında sağlanmış olan mutabakat ancak Türkiye'nin desteğiyle gerçekleştirildiğini söyleyebilirim. O zamanki Cumhurbaşkanı sayın Demirel'in desteğiyle. Gagavuzya'da vatandaşlar bazı yerlerde görev alacaktır. Sayın Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Bir anne ve çocukları ülkemize dönebildi. 2020 yılında ortak çalışma grubu toplantısı yer alacaktır. Türkiye ve Moldova Dışişleri Bakanları başkanlığında yer alacaktır. Stratejik İşbirliği Konseyi'nin bir sonraki toplantısında mutabık kaldık.