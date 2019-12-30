31 Aralık Salı Konya Kütahya’da okullar tatil mi? Konya Kütahya’da kar tatili var mı? İşte yanıtı…

Konya Kütahya’da yarın okullar tatil mi? 31 Aralık Konya ve Kütahya’da okullar tatil mi? Binlerce öğrenci ve veli Konya ve Kütahya kar tatili var mı sorusuna yanıt arıyor. Valilik ve MEB açıklamaları yakından takip ediliyor. Konya ve Kütahya’da yoğun kar yağışı etkisini gösteriyor. Kent merkezinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim hayatında aksamalar yaşanıyor. 31 Aralık Salı Konya ve Kütahya’da yarın okullar tatil mi? İşte yanıtı…

31 Aralık Konya ve Kütahya'da okullar tatil mi? Konya Kütahya yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtı merak ediliyor. Valilik ve Kaymakamlık tarafından yapılan kar tatili açıklaması öğrenciler tarafından araştırılıyor. Yurtta etkisini gösteren yoğun kar yağışı sürüyor. Soğuk ve karlı hava Konya ve Kütahya'da da etkisini gösteriyor. İlde yaşayan vatandaşlar, 31 Aralık Salı Konya Kütahya'da okullar tatil mi sorusunun cevabını araştırıyor. Konya Kütahya kar tatili için gözler Valilik ve MEB açıklamalarına çevrildi. İşte, 6 Aralık Konya ve Kütahya'da yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtı…

KONYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (31 ARALIK)

Konya Valiliği tarafından yapılmış henüz herhangi bir kar tatili haberi bulunmuyor.

KÜTAHYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (31 ARALIK)

Kütahya kar tatili için henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Artvin'in iç kesimleri hariç Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ülkemizin kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Antalya il geneli ile Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) sağanak, Antalya il merkezi ile Adana ve Mersin çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Konya ve Karaman çevreleri, Niğde'nin ve Kayseri'nin güneyi ile Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin 1000 metre üzeri rakımlı yerlerinde yoğun kar (20 cm. üzeri)şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ SAĞANAK VE YOĞUN KAR YAĞIŞI GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adana, Mersin ve Antalya'da bu geceden itibaren sağanak bekleniyor. Yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklenen yağışların yarın akşam saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Muhtemel sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.