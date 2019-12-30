Eskişehir’de yarın okullar tatil mi? 31 Aralık Eskişehir kar tatili var mı? Eskişehir Valiliği…

31 Aralık Salı Eskişehir yarın okullar tatil mi? Eskişehir’de okullar tatil mi sorusuna ilde yaşayan binlerce öğrenci ve veli yanıt arıyor. Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle birçok alanda olduğu gibi eğitimde de aksamalar yaşanabiliyor. İl genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar Eskişehir kar tatili haberlerini sorguluyor. Eskişehir Valiliği veya MEB açıklamaları merak ediliyor. İşte, Eskişehir okullar tatil mi sorusunun yanıtı!

Eskişehir'de yarın okullar tatil mi? 6 Aralık Eskişehir'de okullar tatil mi? Binlerce öğrenci ve veli Eskişehir okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Eskişehir Valiliği ve MEB açıklamaları yakından takip ediliyor. Eskişehir'de yoğun kar yağışı etkisini gösteriyor. Kent merkezinde etkili olan kar yağışı nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor. Peki, 6 Aralık Cuma Eskişehir'de yarın okullar tatil mi? İşte yanıtı…

ESKİŞEHİR'DE YARIN OKULLAR TATİL Mi?

Eskişehir kar tatiline ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Artvin'in iç kesimleri hariç Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ülkemizin kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Antalya il geneli ile Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) sağanak, Antalya il merkezi ile Adana ve Mersin çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Konya ve Karaman çevreleri, Niğde'nin ve Kayseri'nin güneyi ile Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin 1000 metre üzeri rakımlı yerlerinde yoğun kar (20 cm. üzeri)şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ SAĞANAK VE YOĞUN KAR YAĞIŞI GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adana, Mersin ve Antalya'da bu geceden itibaren sağanak bekleniyor. Yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklenen yağışların yarın akşam saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Muhtemel sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.