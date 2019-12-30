30 Aralık 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
30.12.2019

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Moldova Cumhurbaşkanı Dodon'a 'FETÖ' teşekkürü |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. İki lider baş başa ve heyetler arası görüşme sonrası ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti. Başkan Erdoğan, mevkidaşı Dodon'a terör örgütü FETÖ ile ilgili mücadele verilen destek için teşekkür etti. Erdoğan, "Moldova'nın FETÖ iltisaklı kişilerin iadesine verdiği desteğe teşekkür ediyor, okulların Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Başkan Erdoğan'dan mevkidaşı Dodon'a 'FETÖ' teşekkürü
Başkan Erdoğan'dan mevkidaşı Dodon'a 'FETÖ' teşekkürü
Ümraniye’de fabrikada patlama! Ölü ve yaralılar var
Ümraniye’de fabrikada patlama! Ölü ve yaralılar var
Mansur Yavaş FETÖ'ye usulsüz arsa sattı iddiası
"Mansur Yavaş FETÖ'ye usulsüz arsa sattı" iddiası
Erdoğan, Dodon'u resmi törenle karşıladı
Erdoğan, Dodon'u resmi törenle karşıladı
Libya tezkeresi Meclis'e sunuldu
Libya tezkeresi Meclis'e sunuldu
PKK'lı teröristler Kandil'de paketlendi
PKK'lı teröristler Kandil'de paketlendi
Çavuşoğlu'ndan son dakika Libya tezkeresi açıklaması
Çavuşoğlu'ndan son dakika Libya tezkeresi açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması!
Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması!
Erdoğan: Asalak zihniyete teslim olmadık olmayacağız
Erdoğan: Asalak zihniyete teslim olmadık olmayacağız
Çavuşoğlu'ndan CHP'ye kritik ziyaret
Çavuşoğlu'ndan CHP'ye kritik ziyaret
CHP sayesinde meyhanelerde oturuyorsunuz
"CHP sayesinde meyhanelerde oturuyorsunuz"
CHP'den benzemezler ittifakı itirafı!
CHP'den "benzemezler ittifakı" itirafı!
Daha Fazla Video Göster