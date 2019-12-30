Libya tezkeresi bugün TBMM'ye gidecek
Giriş Tarihi: 30.12.2019 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019
CHP ve İYİ Parti'yi Libya tezkeresi konusunda bilgilendirdikten sonra açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Libya tezkeresinin bugün TBMM'ye gideceğini belirtti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün gerçekleştirdiği CHP ve İYİ Parti'yi ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada Libya'ya asker gönderme tezkeresinin bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile TBMM'ye gideceğini söyledi.
Ayrıntılar geliyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İstanbul'da 'turuncu' alarm! Okulun çatısı uçtu
- Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması!
- Çavuşoğlu'ndan İYİ Parti'ye "Libya tezkeresi" bilgilendirmesi
- Başkan Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması
- PKK'lı teröristler Sema Farkin ve Beritan Avesta yakalanarak Türkiye'ye getirildi
- FETÖ'den yargılanan Faruk Güllü hakkında karar
- CHP'li başkandan itiraf gibi açıklamalar!
- Tarihi değiştiren direniş! Mazotla yakmışlar
- Erdoğan: Asalak zihniyete teslim olmadık olmayacağız
- Bakan uyardı! 10 yıl cezası var
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye 2. sezon yayın tarihi!
- Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakan Soylu canlı yayında açıkladı…
- Fiat 500 Dolcevita fiyatı ne kadar? Masterchef birincilik ödülü Fiat 500 Dolcevita özellikleri nelerdir?
- Konya, Karaman kar tatili var mı? 30 Aralık Konya, Karaman yarın okullar tatil mi? İşte Valilik MEB açıklamaları!
- Masterchef kim kazandı? 2019 Masterchef Türkiye birincisi kim? Masterchef kazananı…
- Masterchef Cemre ile Alican sevgili mi? Aşk iddialarına yanıt...
- Masterchef Alican kimdir? 2019 Masterchef Türkiye finalisti Alican Sabunsoy kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Masterchef Cemre kimdir? Masterchef finalisti Cemre Uyanık kimdir, kaç yaşında, nereli?
- 3 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel ürünler yeni yılda da çok hesaplı! Vestel Venüs Go...
- Kimse Bilmez 27. bölüm izle! – ATV
- Yeni yılda emeklilere 1.100 TL promosyon! Bankaların emekli promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
- 2020’de AGİ ücreti ne kadar oldu? 2020 AGİ ücretleri tablosu | AGİ asgari ücrete dahil mi?