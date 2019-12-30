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Libya tezkeresi bugün TBMM'ye gidecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.12.2019 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019
LİBYA TEZKERESİ BUGÜN TBMM'YE GİDECEK

CHP ve İYİ Parti'yi Libya tezkeresi konusunda bilgilendirdikten sonra açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Libya tezkeresinin bugün TBMM'ye gideceğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün gerçekleştirdiği CHP ve İYİ Parti'yi ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada Libya'ya asker gönderme tezkeresinin bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile TBMM'ye gideceğini söyledi.

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan son dakika Libya tezkeresi açıklaması MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NDAN SON DAKİKA LİBYA TEZKERESİ AÇIKLAMASI

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