Libya tezkeresi bugün TBMM'ye gidecek

CHP ve İYİ Parti'yi Libya tezkeresi konusunda bilgilendirdikten sonra açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Libya tezkeresinin bugün TBMM'ye gideceğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün gerçekleştirdiği CHP ve İYİ Parti'yi ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada Libya'ya asker gönderme tezkeresinin bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile TBMM'ye gideceğini söyledi.

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