Konya, Karaman kar tatili var mı? 30 Aralık Konya, Karaman yarın okullar tatil mi? İşte Valilik MEB açıklamaları!
Konya Karaman kar tatili haberleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 30 Aralık Konya Karaman yarın okullar tatil mi? İlde yaşayan öğrenci ve veliler yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Konya’da yarın okullar tatil mi? 30 Aralık Karaman’da okullar tatil mi? Öğrenciler kar tatili haberlerini araştırıyor Valilik ve MEB açıklamaları sorgulanıyor. İç Anadolu bölgesinde yoğun kar yağışı etkisini gösteriyor. Peki, 30 Aralık Cuma Konya ve Karaman’da yarın okullar tatil mi? İşte yanıtı…
30 Aralık Konya ve Karaman'da okullar tatil mi? Konya'da yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtı merak ediliyor. Konya Valiliği kar tatili açıklaması öğrenciler tarafından araştırılıyor. Yurtta etkisini gösteren yoğun kar yağışı sürüyor. Soğuk ve karlı hava Konya ve Karaman'da da etkisini gösteriyor. İlde yaşayan vatandaşlar, 30 Aralık Cuma Konya ve Karaman'da okullar tatil mi sorusunun cevabını araştırıyor. Konya, Karaman kar tatili için gözler Valilik ve MEB açıklamalarına çevrildi.
KONYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (30 ARALIK PAZARTESİ)
Konya kar tatiline ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kar tatili haberi geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz.
KARAMAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (30 ARALIK PAZARTESİ)
Karaman'da yarın okullar tatil mi sorusuna henüz yanıt verilmedi. Resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimizde bulabilirsiniz.
YURTTA HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan son dakika hava durumu raporuna göre: Marmara'nın doğusu,Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Ağrı, Muş, Bitlis, Şırnak ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece saatlerinden sonra Konya ve Karaman'ın güneyinde yoğun kar yağışı bekleniyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT!
İç Anadolu'nun güneyi ile Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde (1000 m. üzeri) kar şeklinde görülecek olan yağışların, zamanla etkisini artırarak Konya ve Karaman'ın güneyinde kuvvetli (10 ila 20 cm), yüksek kesimlerinde yoğun (20 ila 40 cm) olarak Pazartesi (30.12.2019) akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden başta Akdeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Alacabel ve Sertavul geçitleri ile karayollarında yaşanabilecek buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
EGE'DE FIRTINA ETKİSİNİ ARTTIRACAK
Rüzgarın, Kuzey ve Orta Ege'de bugün kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın Salı günü öğle saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir.
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