30 Aralık 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

HDP'li Silvan Belediyesi 5 mühendisin işine son verdi! Kayyum döneminde işe alınan personelleri hedef aldılar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.12.2019 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019
HDP, KAYYUM DÖNEMİNDE İŞE ALINAN PERSONELLERİ HEDEF ALDI

Son dakika haberine göre 31 Mart 2019 mahalli seçimlerinden sonra , hedef tahtasına döneminde işe alınan personelleri oturttu. Gelen bilgiye göre Diyarbakır’ın HDP’li Belediyesi Kayyum döneminde alınan beş mühendisin işine son verdi. Ardından belediye, üç sözleşmeli personel alımına daha gitti. İşe alınan üç sözleşmeli personelden Mimar Herdem Doğrul'un bir süre önce terör soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre Aralık 2016 yılında döneminde sözleşmeli memur statüsünde işe alınan Mimar İnayet Yaşasın, Elektrik Mühendisi Mehmet Emin Turan, Makine Mühendisi Nuriye Cihan, İnşaat Mühendisi Ömer Faruk Turan ve Harita Mühendisi İbrahim Fırat'ın sözleşmelerini Belediye başkanı Naşide Toprak imzasıyla beş mühendise gönderilen tebligatla işlerine son verildi.

YENİ İŞE ALINANLAR PKK'DAN GÖZALTINA ALINMIŞ!

31 Mart Mahalli idare seçimlerinden sonra kendi kadrosunu oluşturmaya başlayan 'li yönetim, ilk önce terör soruşturması kapsamında açığa alınan personelleri işe almaya başladı. Ardından üç sözleşmeli personel alımına daha gitti. İşe alınan üç sözleşmeli personelden Mimar Herdem Doğrul'un bir süre önce terör soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakıldığı öğrenildi.

SÖZDE PKK MECLİSİ DEVREDE!

İşlerine son verilen mühendislere, hizmetinin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmaması gereğince sözleşmelerinin yenilenmeyeceği yönünde tebligat verilmiş olsa da bunun tamamen asılsız olduğu, işten çıkarılmalarının asıl nedeninin sözde PKK meclisinin almış olduğu karar doğrultusunda işlerine son verildiği gelen bilgiler arasındadır.

HDP, KAYYUM DÖNEMİNDE İŞE ALINAN PERSONELLERİ HEDEF ALDI

31 Mart mahalli seçimlerinden sonra HDP, hedef tahtasına kayyum döneminde işe alınan personelleri oturttu. Belediyesi'nde kayyum döneminde işe başlayan kişilerin ilk önce tespit çalışması yapıldı. İlk önce 696 sayılı KHK kapsamında Kayyum döneminde daimi işçi kadrosuna geçirilen işçiler geçen Ramazan ayında Ramazan'da sokaklar temiz olsun bahanesini ileri sürerek personelleri hizmet binasının dışında görevlendirmeye başlamıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN