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31 Aralık kar tatili olan iller hangisi? Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?
31 Aralık Salı kar tatili olan iller hangisi? 31 Aralık yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi sorusuna öğrenci ve veliler araştırma yapıyor. Kar tatili olan iller merak ediliyor. Valilik ve MEB açıklamaları yakından takip ediliyor. Yurdu etkisi altına alan soğuk ve kar yağışı nedeniyle yılın son gününde okul tatil haberleri geliyor. Birçok ilden kar tatili haberi bekleniyor. Özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışı etkisini gösteriyor. Peki, 31 Aralık kar tatili olan iller hangisi? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 30.12.2019 18:54 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 18:55
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31 Aralık kar tatili olan iller hangisi? Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?
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31 Aralık kar tatili olan iller hangisi? Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?
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31 Aralık kar tatili olan iller hangisi? Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?
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- 22
31 Aralık kar tatili olan iller hangisi? Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?
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31 Aralık kar tatili olan iller hangisi? Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?