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31 Aralık kar tatili olan iller hangisi? Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?

31 Aralık Salı kar tatili olan iller hangisi? 31 Aralık yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi sorusuna öğrenci ve veliler araştırma yapıyor. Kar tatili olan iller merak ediliyor. Valilik ve MEB açıklamaları yakından takip ediliyor. Yurdu etkisi altına alan soğuk ve kar yağışı nedeniyle yılın son gününde okul tatil haberleri geliyor. Birçok ilden kar tatili haberi bekleniyor. Özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışı etkisini gösteriyor. Peki, 31 Aralık kar tatili olan iller hangisi? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 30.12.2019 18:54 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 18:55
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31 Aralık kar tatili olan iller hangisi? Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?
31 Aralık kar tatili olan iller hangisi? Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?

Kar tatili olan iller hangisi? 31 Aralık kar tatili olan iller listesi milyonlarca öğrenci ve veli tarafından sorgulanıyor. Yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtı gündeme oturdu. Peki, hangi illerde okullar tatil edildi? Öğrencilerin gözü resmi Valilik açıklamalarına çevrildi. Yurdun orta ve doğu kesimini etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle kar tatili olan iller araştırılıyor. Konya ve Karaman çevreleri, Niğde'nin ve Kayseri'nin güneyi ile Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin 1000 metre üzeri rakımlı yerlerinde kar yağışı bekleniyor. İşte, kar tatili olan iller!

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31 Aralık kar tatili olan iller hangisi? Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?
31 Aralık kar tatili olan iller hangisi? Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?

KAR TATİLİ OLAN İLLER HANGİLERİ? (31 ARALIK SALI)

Yarın için herhangi bir ilden kar tatili haberi gelmedi. Kar tatili resmi açıklamaları yapıldığında bunu haberimizden takip edebileceksiniz.

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31 Aralık kar tatili olan iller hangisi? Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?
31 Aralık kar tatili olan iller hangisi? Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Artvin'in iç kesimleri hariç Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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31 Aralık kar tatili olan iller hangisi? Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?
31 Aralık kar tatili olan iller hangisi? Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?

Ülkemizin kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Antalya il geneli ile Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) sağanak, Antalya il merkezi ile Adana ve Mersin çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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31 Aralık kar tatili olan iller hangisi? Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?
31 Aralık kar tatili olan iller hangisi? Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?

Konya ve Karaman çevreleri, Niğde'nin ve Kayseri'nin güneyi ile Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin 1000 metre üzeri rakımlı yerlerinde yoğun kar (20 cm. üzeri)şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.