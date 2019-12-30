31 Aralık kar tatili olan iller hangisi? Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?

Kar tatili olan iller hangisi? 31 Aralık kar tatili olan iller listesi milyonlarca öğrenci ve veli tarafından sorgulanıyor. Yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtı gündeme oturdu. Peki, hangi illerde okullar tatil edildi? Öğrencilerin gözü resmi Valilik açıklamalarına çevrildi. Yurdun orta ve doğu kesimini etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle kar tatili olan iller araştırılıyor. Konya ve Karaman çevreleri, Niğde'nin ve Kayseri'nin güneyi ile Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin 1000 metre üzeri rakımlı yerlerinde kar yağışı bekleniyor. İşte, kar tatili olan iller!