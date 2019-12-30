Ehliyet ve kimlik yenileme son gün ne zaman? 31 Aralık son gün mü? Ehliyet ve kimlik yenileme için son tarih…

Ehliyet ve kimlik yenileme son gün ne zaman sorusu binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Ehliyet ve kimlik yenileme için 31 Aralık son gün mü? Ehliyet kimlik yenileme son tarih belli oldu! 2020 yılına geri sayım yaptığımız şu günlerde ehliyet ve kimlik yenileme için son gün ne zaman sorusu gündeme oturdu. Sosyal medyada yer alan ehliyet ve kimlik yenilemenin son gününün 31 Aralık 2019 olduğuna ilişkin haberlerin ardından vatandaşlar son tarihin ne zaman olacağına ilişkin araştırma yapıyor. Peki, ehliyet ve kimlik yenileme son gün ne zaman? Ehliyet ve kimlik yenileme için gerekli belgeler nelerdir? İşte yanıtı…

Ehliyet ve kimlik yenileme son gün ne zaman? 2019 yılının son günlerine girildi. Ehliyet ve kimlik yenileme için vatandaşlar nüfus müdürlüklerine akın etti. Ehliyet ve kimlik yenilemek isteyen vatandaşlar 31 Aralık son gün mü sorusuna yanıt arıyor. Ehliyet ve kimlik yenileme son tarih arama motorlarında araştırılıyor. Sosyal medyada çıkan haberlere göre, yenileme için son tarihin 31 Aralık 2019 olduğu belirtilmiş ve 2020 yılında yenileme yapılamayacağı iddia edilmişti. İşte, ehliyet kimlik yenileme tarihleri ve gerekli belgeler!