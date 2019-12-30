31 Aralık Bilecik Afyon yarın okullar tatil mi? Bilecik Afyon kar tatili var mı? İşte yanıtı…

Bilecik Afyon’da yarın okullar tatil mi? 31 Aralık Bilecik ve Afyon’da okullar tatil mi? Binlerce öğrenci ve veli Bilecik ve Afyon kar tatili var mı sorusuna yanıt arıyor. Valilik ve MEB açıklamaları yakından takip ediliyor. Bilecik ve Afyon’da yoğun kar yağışı etkisini gösteriyor. Kent merkezinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim hayatında aksamalar yaşanıyor. 31 Aralık Salı Bilecik ve Afyon’da yarın okullar tatil mi? İşte yanıtı…

31 Aralık Bilecik ve Afyon'da okullar tatil mi? Bilecik Afyon yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtı merak ediliyor. Valilik ve Kaymakamlık tarafından yapılan kar tatili açıklaması öğrenciler tarafından araştırılıyor. Yurtta etkisini gösteren yoğun kar yağışı sürüyor. Soğuk ve karlı hava Bilecik ve Afyon'da da etkisini gösteriyor. İlde yaşayan vatandaşlar, 31 Aralık Salı Bilecik Afyon'da okullar tatil mi sorusunun cevabını araştırıyor. Bilecik Afyon kar tatili için gözler Valilik ve MEB açıklamalarına çevrildi. İşte, 31 Aralık Bilecik ve Afyon'da yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtı…

BİLECİK'TE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (31 ARALIK)

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bozüyük ilçesinde yoğun kar yağışının etkili olduğu, yağış ve buzlanma nedenle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 31 Aralık Salı ara verildiği belirtildi.

Öte yandan, İl Özel İdaresi ekiplerinin kar yağışının devam ettiği bölgelerde çalışmalarını titizlikle sürdürdüğü ifade edildi.

AFYON'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (31 ARALIK)

Afyonkarahisar'da henüz kar tatili olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Artvin'in iç kesimleri hariç Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ülkemizin kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Antalya il geneli ile Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) sağanak, Antalya il merkezi ile Adana ve Mersin çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Konya ve Karaman çevreleri, Niğde'nin ve Kayseri'nin güneyi ile Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin 1000 metre üzeri rakımlı yerlerinde yoğun kar (20 cm. üzeri)şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ SAĞANAK VE YOĞUN KAR YAĞIŞI GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adana, Mersin ve Antalya'da bu geceden itibaren sağanak bekleniyor. Yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklenen yağışların yarın akşam saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Muhtemel sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

DOĞU AKDENİZ'İN İÇ KESİMLERİNDE "KAR" UYARISI

Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile yükseklerinde de bu geceden itibaren yoğun kar yağışı öngörülüyor. Kar nedeniyle başta Ulukışla ile Pozantı arasındaki kara yolu ve geçitler olmak üzere İç Anadolu'yu Doğu Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan kara yollarının olumsuz etkilenebileceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde rakımı 1000 metre üzerindeki yerlerde yarın gece saatlerine kadar yoğun (20 santimetre üzeri) kar yağışı bekleniyor.

Kar nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

DENİZLERDE FIRTINA BEKLENİYOR

Denizlerde de fırtına öngörülüyor. Özellikle Batı Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz'in batısında ve Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarların yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak, 6 ile 8 kuvvetinde (saatte 50 ile 75 kilometre hızında) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (saatte 90 kilometre hızında) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Batı Akdeniz'de bugün akşam saatlerinden sonra güney ve güneydoğu yönlerden etkisini artıracak rüzgarın, Antalya Körfezi'nde 6 ile 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor