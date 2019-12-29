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Sağlık personelini taşıyan TSK'ya ait uçak Mogadişu'ya ulaştı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.12.2019 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019
TÜRKİYE HIZLA HAREKETE GEÇTİ! YARDIM ULAŞTI

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait sağlık personelini taşıyan uçak, bombalı terör saldırısının yaşandığı Somali'nin başkenti 'ya ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında yaralananlara destek olmak amacıyla sağlık personeli ve sağlık malzemelerini taşıyan uçak 'ya vardı.

TÜRKİYE HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Mogadişu'da dün sabah saatlerinde meydana gelen bombalı terör saldırısının ardından, UMKE ve cerrahi personelden 20 kişilik bir ekip oluşturulmuş, sağlık personelini taşıyan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait "Uçan kale" olarak adlandırılan A400M tipi askeri nakliye uçağı, Türkiye saatiyle 23.00'te Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan Mogadişu'ya hareket etmişti.

UMKE ve cerrahi personelin, Somali'de yaralıların tedavisine destek olacağı, ağır yaralıların tedavi için Türkiye'ye getirileceği belirtilmişti.

Somali'de yaşanan bombalı saldırının arkasındaki mesaj ne? Saldırının arkasında kimler var? SOMALİ'DE YAŞANAN BOMBALI SALDIRININ ARKASINDAKİ MESAJ NE? SALDIRININ ARKASINDA KİMLER VAR?
Son dakika: Somali'de bombalı saldırı: En az 90 ölü, içlerinde 2 Türk var SOMALİ'DE BOMBALI SALDIRI: EN AZ 90 ÖLÜ, İÇLERİNDE 2 TÜRK VAR

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