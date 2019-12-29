Ekrem İmamoğlu neden Arapları öne çıkardı?

Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür, bugünkü köşe yazısında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul'a "istemezük" zihniyetiyle karşı çıkışını yazdı. Ekrem İmamoğlu'nun bu süreçte haklı bir argüman ortaya koyamayarak Kanal İstanbul projesini bir rant projesiymiş gibi lanse etmeye çalıştığını söyleyen Mahmut Övür, "Halkı topu topu üç arsa alan Arapları öne sürerek kışkırtıyor. Irkçı tonlar taşıyan tehlikeli bir oyun bu." ifadelerine yer verdi.

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü köşesine taşıdığı yazısında CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul projesi "tipik bir CHP'li gibi" istemezük zihniyetiyle karşı çıkışını yazdı. İşte Övür'ün "İmamoğlu neden Arapları öne çıkardı?" başlıklı o yazısı...