Somali Cumhurbaşkanı Farmajo'ndan Başkan Erdoğan'a dayanışma teşekkürü
Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo, "Korkakça terör eylemleri tarihi kardeşlik bağlarımızı geriletmeyecek. Milletim adına, halkımızla dayanışmanız için size ve Türkiye'ye şükran mesajımı iletiyorum" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile telefonda görüşerek 2 Türk vatandaşının da hayatını kaybettiği Somali'deki terör saldırısı nedeniyle taziyelerini iletti.
ERDOĞAN: "TÜRKİYE HER ZAMAN SOMALİ'NİN YANINDADIR"
Mogadişu'daki terör saldırısını lanetleyen Erdoğan, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Erdoğan, görüşmede, "Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır." mesajını verdi.
Somali Cumhurbaşkanı Farmajo ise, 'kardeşim' diye hitap ettiği Erdoğan'a verdiği destek ve telefon görüşmesi için teşekkür etti.
"TÜRKİYE'YE ŞÜKRAN MESAJIMI İLETİYORUM"
Farmajo, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Korkakça terör eylemleri tarihi kardeşlik bağlarımızı geriletmeyecek. Milletim adına, halkımızla dayanışmanız için size ve Türkiye'ye şükran mesajımı iletiyorum" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Bakan Kurum İmamoğlu'nun yalanları tek tek çürüttü
- Barış Yarkadaş ve CHP yandaşı medyadan bir yalan daha!
- BBC arşivinden İstanbul Boğazı'ndaki büyük tehlike
- CHP'lilerden belediye çalışanına Kanal İstanbul dayağı
- Erdoğan'dan yoğun mesai
- Ailelerden HDP-CHP ortaklığına isyan!
- Mustafa Destici'den Libya tezkeresi açıklaması
- Türkiye'ye geliyor! Erdoğan ile görüşecek
- "Kanal İstanbul'da patlatmalı kazının hasar riski yok"
- 39 adet katyuşa roketi ele geçirildi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hangi şehirde hava kirliliğinin yüksek seviyelere çıkmasının ardından oksijen tüplerinden temiz hava satılmaya başlanmıştır?
- Kozmonot Aleksandr Serebrov 1993'te uzayda bir video oyunu oynayan ilk kişi unvanını hangisini oynayarak kazandı?
- Sermet Erkin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Sermet Erkin kaç yaşında, nereli?
- Masterchef Güzide kimdir? Masterchef Güzide eşi ne iş yapıyor? Güzide’nin evi nerede?
- Masterchef finalistleri kim oldu? 29 Aralık Masterchef Türkiye finaline kimler kaldı?
- Masterchef’te kim elendi? 28 Aralık Masterchef kim gitti? Masterchef son bölümde…
- Masterchef final ne zaman? Masterchef şampiyonu ne zaman belli olacak?
- 28 Aralık Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerle buluştu!
- Galatasaray Antalyaspor maçı canlı anlatım izle! | VİDEO
- Sigara fiyatları ne kadar olacak? 2020’de sigaraya zam var mı? İşte, sigara fiyat listesi!
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
- Türkiye’nin “otomobil” macerası! Devrim arabası kaç yılında yapıldı? Devrim arabası hikayesi nedir?