CHP'de 'rüşvet' krizi! "8 ayda bunlar yaşandı 5 yılda neler olacak?"

Ankara Ticaret Odası eski başkanı CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün, Mansur Yavaş'ı 25 milyon TL rüşvet istemekle suçladı. Aygün, Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Yavaş ve 8 Belediye Meclis Üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınına bağlanan Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin flaş açıklamalarda bulundu. "8 ay içerisinde bunları yaptılar 5 yıl içerisinde neler olacak insan gerçekten sormadan edemiyor" diyen Şahin'in işte o çarpıcı açıklamaları...

CHP'deki 25 milyon TL'lik rüşvet kirizi büyüyor. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınına bağlanan Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin flaş açıklamalarda bulundu.

"8 AYDA BUNLAR YAŞANDI 5 YILDA NELER OLACAK?"

Şahin: "Aslında bu 8 aylık süreç bizim CHP iktidarı olursa nasıl bir Türkiye ile karşı karşıya kalacağımızın özetini gösterdi. Bir tarafta işten çıkartılan emekçiler, diğer tarafta FETÖ'den alınan belediye başkanları şimdi de Ankara'da CHP tarihinin 1993'teki İSKİ skandalından sonraki en büyük yolsuzluk iddiası. 8 ay içerisinde bunları yaptılar 5 yıl içerisinde neler olacak insan gerçekten sormadan edemiyor" ifadelerini kullandı.