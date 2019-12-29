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Başkan Erdoğan Merkel ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.12.2019 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019
BAŞKAN ERDOĞAN MERKEL İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan , Almanya Başbakanı Angela ile telefonda görüştü. Kritik görüşmede Suriye, Libya ve bölgesel konular konuşuldu.

Başkan , Almanya Başbakanı Angela ile telefonda görüştü. Suriye ile Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler, görüşmede ele alındı.

SURİYE, LİBYA VE BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alınmıştır" denildi.

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