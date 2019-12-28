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28.12.2019

Ünlü şarkıcı Murat Kekilli'den sosyal medyayı sallayan yerli otomobil şarkısı

Türkiye'nin yerli otomobili dün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla ilk kez tanıtıldı. Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği yerli otomobile ünlü şarkıcı Murat Kekilli'den şarkı geldi. Kekilli yazdığı şarkıyı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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