Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'yerli otomobil' sözleri yeniden gündeme geldi

60 yıllık hayal bugün gerçek oldu. Türkiye’nin otomobili Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen törenle tanıtıldı. Tarihler 22 Mart 2019'u gösterirken Kemal Kılıçdaroğlu yerli otomobilin üretilmediğini milletin kandırıldığını söylüyordu. CHP Lideri, "Hani oturdular, büyük gösteriler yaptılar. İş adamları bir araya geldi. Bakanlar, Başbakanlar, Cumhurbaşkanları bir araya geldi. Otomobil üretiyoruz dediler. Hani nerede? Milleti kandırmak için.. Nerede?" ifadelerini kullanmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu konuşmasını paylaşan sosyal medya kullanıcıları ‘İşte sana yerli otomobil’ yanıtını verdi. İşte paylaşım ve beğeni rekoru kıran o video!