29 Aralık 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Tezkere öne çekildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.12.2019
TEZKERE ÖNE ÇEKİLDİ

Libya'nın Türkiye'den resmen askeri destek istemesi ve bölgede yaşanan gelişmeler ışığında mesaisi öne çekildi. Libya'ya asker gönderme tezkeresinin 30 Aralık Pazartesi günü Başkanlığı'na sunulabileceği, Genel Kuruldaki görüşmelerinin ise 2 Ocak'ta gerçekleştirilebileceği bildirildi.

Libya'nın Türkiye'den resmen askeri destek istemesi ve bölgede yaşanan gelişmeler ışığında mesaisi öne çekildi. Libya'ya asker gönderme tezkeresinin 30 Aralık Pazartesi günü Başkanlığı'na sunulabileceği, Genel Kuruldaki görüşmelerinin ise 2 Ocak'ta gerçekleştirilebileceği bildirildi

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN