Tezkere öne çekildi
Giriş Tarihi: 29.12.2019
Libya'nın Türkiye'den resmen askeri destek istemesi ve bölgede yaşanan gelişmeler ışığında tezkere mesaisi öne çekildi. Libya'ya asker gönderme tezkeresinin 30 Aralık Pazartesi günü TBMM Başkanlığı'na sunulabileceği, Genel Kuruldaki görüşmelerinin ise 2 Ocak'ta gerçekleştirilebileceği bildirildi.Libya'nın Türkiye'den resmen askeri destek istemesi ve bölgede yaşanan gelişmeler ışığında tezkere mesaisi öne çekildi. Libya'ya asker gönderme tezkeresinin 30 Aralık Pazartesi günü TBMM Başkanlığı'na sunulabileceği, Genel Kuruldaki görüşmelerinin ise 2 Ocak'ta gerçekleştirilebileceği bildirildi
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