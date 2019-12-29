Belediye imkanlarını kendi hırsları için kullandılar! CHP'den topyekün kara propaganda
CHP’nin Kanal İstanbul’a karşı tutumu, parti içerisindeki telaşı da gözler önüne serdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal belediyecilik vaadi resmen hırs belediyeciliğine dönüştü. CHP’li Kadıköy Belediyesi’nin araçlarıyla Kanal İstanbul'a karşı dilekçe vermek için insanların taşındığı ortaya çıktı. Bunun yanı sıra metro ve metrobüslerdeki panolarda Kanal İstanbul karşıtı reklamlar dönmeye başladı.
Daha önce birinci köprü ve ikinci köprüye de karşı çıkan CHP, AK Parti döneminde ise Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray ve Avrasya Tüneli gibi dev projelerin karşısında durdu. Karalama kampanyası yaparak yalan ve iftiralarına her gün bir yenisini ekledi. Son olarak ise hedeflerine Türkiye'nin istiklal ve istikbal projesi sayılan Kanal İstanbul'u aldılar.
HER GÜN AYRI BİR YALAN
Kanal İstanbul'un yapımını engellemek için her gün yeni bir yalanı kamuoyuyla paylaşan CHP'nin tüm iddiaları hükümet kanadı ve uzman kişilerce bilimsel olarak yalanlanıyor. Fakat CHP'deki telaş o kadar ayyuka çıkmış durumda ki belediye imkanları da kara propaganda için kullanıldı.
HALKA HİZMET YERİNE KARA PROPAGANDA
Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul projesine karşı kara propaganda, metrobüs ve metrolardaki ekranlara kadar girdi. Son olarak Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da belediye imkanlarını millete hizmet için değil kendi hırsları için kullandı. CHP'li Kadıköy Belediyesi'nin araçlarıyla Kanal İstanbul'a karşı dilekçe vermek için insanların taşındığı ortaya çıktı. Bunun yanı sıra metro ve metrobüslerdeki panolarda Kanal İstanbul karşıtı reklamlar dönmeye başladı.
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