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Başkan Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.12.2019 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019
ERDOĞAN'DAN FARMAJO'YA TAZİYE TELEFONU

, Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile telefonda görüştü... Erdoğan, Somali'deki terör saldırısı nedeniyle taziyelerini iletti.

, Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile telefonda görüştü... Erdoğan, Somali'deki terör saldırısı nedeniyle taziyelerini iletti.

Ayrıntılar geliyor...

Somali Cumhurbaşkanı Farmajo'ndan Başkan Erdoğan'a dayanışma teşekkürü SOMALİ CUMHURBAŞKANI FARMAJO'NDAN BAŞKAN ERDOĞAN'A DAYANIŞMA TEŞEKKÜRÜ

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