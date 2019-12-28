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Başkan Erdoğan'dan Somali'ye taziye mesajı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.12.2019 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SOMALİ'YE TAZİYE MESAJI!

Son dakika haberine göre; 'nin başkenti Mogadişu'daki bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada 90 kişi hayatını kaybetmişti. Başkan , Twitter adresinden bu saldırıyı kınadı.

Başkan , 'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı terör saldırısını lanetleyerek, "Saldırıda hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Twitter hesabından, Mogadişu'daki bombalı saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Terör saldırısını lanetlediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Saldırıda hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." mesajını paylaştı.

Türk milletine ve kardeş Somali halkına taziyelerini ileten Erdoğan, "Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır." ifadesini kullandı.

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