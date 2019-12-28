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AK Parti'den flaş Libya mutabakatı açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.12.2019 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019
AK PARTİ'DEN FLAŞ LİBYA MUTABAKATI AÇIKLAMASI

ile mutabakat hakkında açıklamalarda bulunan Sözcüsü , "Siz herhangi bir şekilde sadece sınırlarınıza kapanarak milli çıkarlarınızı koruyamazsınız. Dostlarınızı korumak zorundasınız, müttefiklerinizi korumak zorundasınız." ifadelerini kullandı.

ile mutabakat hakkında açıklamalarda bulunan Sözcüsü , "Siz herhangi bir şekilde sadece sınırlarınıza kapanarak milli çıkarlarınızı koruyamazsınız. Dostlarınızı korumak zorundasınız, müttefiklerinizi korumak zorundasınız." ifadelerini kullandı.

'deki saldırı hakkında da konuşan Ömer Çelik, "Orası önemli ve dost bir ülke, yalnız bırakılmayacak." dedi.

Ömer Çelik, "CHP'den yapılan açıklamada, 'Türkiye'nin güçlerini, gemilerini vurun.' diyen Hafter'in ılımlı ve seküler bir kişi olduğu söylendi. Onları kimin desteklediğine bakarsanız ne kadar ılımlı ne kadar seküler olduğunu görürsünüz. 'Türkiye'yi, Türk gemilerini vurun, Türk hedeflerini vurun.' diyen birisine nasıl 'ılımlı' diyebilirsiniz?" şeklinde konuştu.

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