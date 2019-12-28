Somali'de bombalı saldırı: Onlarca ölü, içlerinde 2 Türk vatandaşı da var

Somali'de bombalı araçla düzenlenen saldırıda ölü sayısı yükseliyor. Son gelen bilgilere göre 80 kişinin kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırıda iki Türk vatandaşının da hayatını kaybettiği belirtildi.