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28.12.2019
Somali'de bombalı saldırı: Onlarca ölü, içlerinde 2 Türk vatandaşı da var
Somali'de bombalı araçla düzenlenen saldırıda ölü sayısı yükseliyor. Son gelen bilgilere göre 80 kişinin kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırıda iki Türk vatandaşının da hayatını kaybettiği belirtildi.
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