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27.12.2019

Başkan Erdoğan tanıttı! İşte "Yerli Otomobil"

Gelen son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gebze'de "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtılacağı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programına katıldı. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Burası Türkiye'nin bilişim vadisi. Burası Türkiye'nin yarınlarını şekillendirecek teknoloji üssü. Devrim otomobilinin önünü kestiler ama devrin otomobilinin önünü kesemeyecekler. Şimdi merak ediyorsunuz, Bursa’da neresi olacak diye. Onun da ben size müjdesini vereyim Gemlikte Silahlı Kuvvetlerimize ait olan büyükçe bir yerimiz var. yaklaşık 4 milyon metrekarelik bu alanın inşallah şu anda 1 milyon metrekaresini buraya tahsis edeceğiz ve süratle de inşallah fabrikamızın orada yapımına başlayacağız." dedi.

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