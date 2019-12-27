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27.12.2019

Başkan Erdoğan'dan muhalefete Kanal İstanbul resti: İsteseniz de istemeseniz de yapılacak

Kocaeli'de vatandaşlara hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hereke Halı Dokuma Fabrikası'na gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 'Kanal İstanbul' projesine karşı çıkan muhalefete tepki gösterdi "İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul yapılacaktır." dedi.

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