26 Aralık 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Türkiye-Libya mutabakatı yürürlüğe girdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.12.2019 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019
TÜRKİYE-LİBYA MUTABAKATI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Türkiye ile Libya arasında imzalanan 'Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakatı' muhtırası Resmi Gazete'de yayımlandı. Mutabakat Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükumeti 27 Kasım'da İstanbul'da bir mutabakat imzalamıştı.

Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı.

Mutabakat Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mutabakata göre Türkiye, Libya'da Ani Müdahale Kuvveti kurulmasına destek verecek.

İki ülke ortak tatbikat ve istihbarat paylaşımında bulunacak. Kara, deniz ve hava araçları ile eğitim üsleri tahsis edilebilecek.

Ayrıca Ortak Savunma ve Güvenlik İş Birliği Ofisi de kurulabilecek.

Türkiye-Libya mutabakatının bilinmeyenleri... Mısır ve İsrail pişman olacak! TÜRKİYE-LİBYA MUTABAKATININ BİLİNMEYENLERİ... MISIR VE İSRAİL PİŞMAN OLACAK!
Libya’yı gözü uğruna savunan lider Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye’nin Libya anlaşması gerçeği! LİBYA’YI "GÖZÜ" UĞRUNA SAVUNAN LİDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE TÜRKİYE’NİN LİBYA ANLAŞMASI GERÇEĞİ!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN