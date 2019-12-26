Başkan Erdoğan'dan kritik atamalar! İşte görevden alınanlar ve göreve gelenler
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan 18 atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Belçika, Bulgaristan, Madagaskar ve Kosta Rika'ya yeni büyükelçiler atandı. İşte görevden alınan ve göreve getirilen isimler.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca görevinden alınırken, Bakan Yardımcılıklarına Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı atandı.
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcılığına ise Hasan Suver getirilirken, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyeliğine Nüket Küçükel Ezberci, Rekabet Kurulu Üyeliğine ise Ayşe Ergezen'in atamaları yapıldı.
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine Burhan Ayar ve Mehmet Uygun, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Murat Halit Durceylan ve Muhammet Safa Topuz atandı.
Sağlık Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Adem Keskin, Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına ise Şahin Aybal getirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı İsa Sertkaya ile Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Erdemir görevlerinden alındı.
Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Ahmet Yavuz Karaca atanırken, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda açık bulunan I. Hukuk Müşavirliğine ise Burak Yıldız getirildi.
Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfi Mütevelli Heyet üyeliklerine İsrafil Kışla, Metin Ergen, Murat Saygı, Öztürk Oran, Berkay Aydın, Turgut Aslan ve Bilge Gürs seçildi.
BELÇİKA, BULGARİSTAN, MADAGASKAR VE KOSTA RİKA'YA YENİ BÜYÜKELÇİLER ATANDI
Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi ile Belçika Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü ile Madagaskar Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Metin Hüsrev Ünler merkeze alındı.
Bu suretle boşalan Belçika Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Bulgaristan Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Madagaskar Büyükelçiliğine Kosta Rika Büyükelçisi Nuri Kaya Bakkalbaşı, Bulgaristan Büyükelçiliğine Güvenlik ve İstihbarat Genel Müdür Yardımcısı Aylin Sekizkök, Kosta Rika Büyükelçiliğine ise Kültür İşleri Genel Müdür Yardımcısı Fatma Pihava Ünlü atandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Fuat Oktay'dan flaş Kanal İstanbul açıklaması
- 26 Aralık Ankara’da yarın okullar tatil mi? Ankara kar tatili var mı? Ankara Valiliği MEB açıklaması…
- Diyarbakır'da bir anne daha evladına kavuştu!
- İmamoğlu'nun Kanal İstanbul iddiasını yalanlayan belge!
- O illerde eğitime kar engeli!
- CHP'deki çete kim?
- Başkan Erdoğan yurda döndü
- İstanbul Valiliği'nde "fayton" görüşmesi
- Türkiye-Libya mutabakatı yürürlüğe girdi
- Kahramanmaraş okullar tatil mi? 26 Aralık Kahramanmaraş kar tatili hangi ilçelerde?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak? Yerli otomobil özellikleri nelerdir?
- Kuruluş Osman Abdurrahman Alp kimdir? Abdurrahman Alp geri mi döndü?
- 2020 asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret 4. toplantısı ne zaman?
- Kahramanmaraş okullar tatil mi? 26 Aralık Kahramanmaraş kar tatili hangi ilçelerde?
- Selcen Hatun kimdir? Selcen Hatun tarihteki yeri nedir, gerçekte var mı?
- 26 Aralık Ankara’da yarın okullar tatil mi? Ankara kar tatili var mı? Ankara Valiliği MEB açıklaması…
- Adana yarın okullar tatil mi? 26 Aralık Adana okullar tatil mi? Adana Valiliği MEB açıklaması…
- Kuruluş Osman 6. bölüm izle! Kuruluş Osman 6. bölüm tek parça izle! | ATV
- Kuruluş Osman oyuncu kadrosuna yeni isimler… Kuruluş Osman oyuncuları kimdir? İşte, Kuruluş Osman karakterleri!
- Kuruluş Osman Zöhre kimdir? Kuruluş Osman Zöhre Hatun tarihteki yeri nedir?
- Şeyh Edebali kimdir? Şeyh Edebali gerçekte var mı, neden öldü? Şeyh Edebali tarihteki yeri nedir?
- Kuruluş Osman Bamsı kimdir? Bamsı gerçekte var mı? Bamsı tarihteki yeri, nasıl öldü?