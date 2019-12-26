Son dakika: Bakan Murat Kurum'dan Adana'daki sel felaketi hakkında açıklama
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Adana'daki sağanak ve taşkınlara ilişkin, "İlk hasar tespit çalışmalarında 1 yıkık, 2 ağır hasarlı, 9 hafif hasarlı bina tespiti yaptık." dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adana'daki sağanak ve taşkınlara ilişkin, "Olay yaşanır yaşanmaz Valilik bünyesinde kriz merkezi oluşturduk. Kriz merkeziyle, ilgili bakanlıklarımızın tüm birimleriyle, belediyelerimizin tüm birimleriyle bu kriz merkezinde vatandaşlarımızın yarasını sarmak için hızlı şekilde seferber olarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık." dedi.
Kentte hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Kurum, şöyle konuştu:
"İlk hasar tespit çalışmalarında 1 yıkık, 2 ağır hasarlı, 9 hafif hasarlı bina tespiti yaptık. Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için bugün itibarıyla mağdur olan vatandaşlarımıza belli bir miktarda ön ödenek gönderilecek. Akabinde de etaplar halinde hasar tespit durumlarına göre vatandaşlarımızın yaraları hızlı bir şekilde sarılacak."
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